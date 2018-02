Moda di primavera nei colori dell'acqua

ROMA, 28 FEB - La primavera ha i colori dell'acqua nella nuova collezione ready to wear di Chanel firmata da Karl Lagerfeld. Un guardaroba dove gli accessori trasparenti fanno la parte del leone: gli stivali con tacchi medi, punte e talloni scuri e gambe in plastica effetto nudo, che si può scommettere diventeranno un nuovo must per la maison francese, i foulard di seta diafana stampati con la doppia C, le shopping colorate in verde o azzurro con profili e manici trasparenti. Per gli abiti si va da semplici vestiti in organza ricamata, oppure in chiffon fluttuante stampato e plissettato, a mini top in tweed con frange ondeggianti come alte piante acquatiche. Lagerfeld scrive una storia nei toni dell'acqua: una tavolozza iridescente, con punte d'oro e argento che riecheggiano i riflessi del sole e della luna sulla superficie dell'acqua, stampe nebulose in blu e bianco, delicato rosa, verdi lussureggianti.