'Io Dalì', dal 1 marzo al Pan di Napoli

NAPOLI, 28 FEB - Per la prima volta in Italia una mostra che svelerà l'immaginario di Salvador Dalì portando i visitatori nella 'vita segreta' del genio poliedrico. L'esposizione 'Io Dalì' sarà allestita a Napoli nelle sale del PAN - Palazzo delle Arti dal 1 marzo al 10 giugno. La mostra, voluta dal Comune di Napoli, nasce in collaborazione con la Fundaciò Gala-Salvador Dalì e la direzione generale dell'evento è di Alessandro Nicosia presidente di Creare Organizzare Realizzare. "Questa mostra di grande prestigio e spessore è stata costruita appositamente per la città di Napoli - ha detto Nicosia - non è una delle tante che girano nel nostro Paese e si caratterizza per la sua doppia chiave di lettura che permette di leggerla sia agli addetti ai lavori ma anche al pubblico che intende avvicinarsi a Dalì, artista non facile". Tra le opere esposte l'Autoritratto con il collo raffaellesco del 1921, diversi disegni realizzati per la sua autobiografia 'Vita segreta', ma anche filmati e performance.