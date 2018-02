Lo Stato Sociale, da giugno in tour

ROMA, 28 FEB - Dopo il successo del brano Una vita in vacanza, presentato al 68/o Festival di Sanremo al primo posto nella classifica Earone dei brani più trasmessi dalle radio, dei singoli più venduti in Italia e disco d'oro in sole tre settimane, Lo Stato Sociale ritornerà ad esibirsi dal vivo con Una vita in vacanza Tour, una serie di live che vedrà la band bolognese protagonista delle line up nei più importanti festival italiani. Il tour prenderà il via con appuntamento speciale l'8 giugno dal Carroponte di Milano, per proseguire il 4 luglio allo Sherwood Festival di Padova, l'11 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO), il 13 luglio al Rock in Roma all'Ippodromo delle Capannelle e il 14 luglio all'Eremo di Molfetta (BA). Nei live, Lo Stato Sociale presenterà i brani estratti da Primati, il nuovo progetto discografico uscito il 9 febbraio per Universal Music/Garrincha Dischi.