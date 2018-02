Peppino di Capri, festa al San Carlo

NAPOLI, 28 FEB - Peppino di Capri festeggerà i 60 anni di carriera con un concerto-evento al Teatro San Carlo di Napoli il 21 maggio. Era il 1958 quando il giovane Giuseppe Faiella pubblicò il primo album 'Peppino di Capri e i suoi Rockers' con canzoni come 'Malatia' e 'Nun è peccato', e fu subito un successo da un milione di copie. "Sono felice ed emozionato per questa serata d'eccezione che si terrà nel prestigioso Teatro San Carlo, uno dei più belli al mondo - dichiara Peppino di Capri -, io il mondo l'ho girato davvero in 60 anni. E' stata una lunga carriera fatta di musica e tanti, tantissimi incontri con gente meravigliosa che ancora mi segue con tanto affetto, non vedo l'ora di suonare e cantare ancora per il mio amato pubblico". Il musicista ripercorrerà tutta la sua vita artistica accompagnato da un'orchestra diretta per l'occasione da suo figlio Edoardo Faiella. In scaletta tanti successi 'evergreen', da 'Roberta' a 'Champagne', a 'Let's Twist Again'.