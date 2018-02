Preghiera del mare Hosseini esce per SEM

ROMA, 28 FEB - Il nuovo libro di Khaled Hosseini, 'Sea Prayer' (Preghiera del Mare), nato come risposta all'attuale crisi internazionale dei rifugiati, sarà pubblicato da SEM Libri. Il volume, illustrato dall'artista inglese Dan Williams, uscirà il 30 agosto, per il terzo anniversario della morte di Alan (Aylan) Kurdi, il bambino siriano di 3 anni il cui corpo era stato sospinto dalla marea su una spiaggia turca. La pubblicazione avverrà in contemporanea negli USA (Riverhead) e nel Regno Unito (Blooomsbury). "Ci troviamo nel mezzo di una crisi migratoria di enormi proporzioni. Sea Prayer vuole essere anzitutto un tributo a milioni di famiglie che come quella di Alan sono state costrette ad abbandonare il proprio paese e la propria vita e sono state distrutte e violentate dalla guerra e dalla persecuzione" dice Hosseini che devolverà l'intera somma derivante dalla vendita del libro all'UNHCR e alla Fondazione Hosseini per finanziare azioni umanitarie a supporto dei rifugiati di ogni paese.