Reggia Venaria, nuovo logo e mostre 2018

VENARIA (TORINO), 28 FEB - La Reggia di Venaria, dopo la consueta pausa invernale, riapre il 6 marzo con un ricco calendario di mostre, eventi, concerti, feste. Si parte con gli ebanisti sabaudi tra '700 e '800 ai quali è dedicata la prima mostra dal 17 marzo al 15 luglio. Poi la realtà contemporanea fotografata da Sebastiao Salgado, i grandi liutai del '700, il mito della motocicletta in stile 'Easy Rider' a cui verrà dedicata una mostra dal 18 luglio al 24 febbraio 2019. "Sempre di più la Reggia è di tutti - ha detto la presidente Paola Zini - con una programmazione pensata per attirare turisti e cittadini di ogni tipo e età". "E' un patrimonio di rata bellezza, ormai conosciuto nel mondo - ha aggiunto l'assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi - che ha celebrato il successo dei primi 10 anni guardando al futuro, con un bilancio economico sanissimo, un nuovo logo con una muova campagna internazionale e progetti di ampliamento basti pensare a quello per il recupero della meravigliosa Villa Laghi".