Mariti e mogli, Guerritore rilegge Allen

MILANO, 28 FEB - Una delicata e profonda confessione collettiva sull'inadeguatezza degli uomini a gestire l'amore. Così Monica Guerritore descrive 'Mariti e mogli', lo spettacolo che l'attrice e regista ha adattato dall'omonimo film di Woody Allen e che dal 1 al 18 marzo sarà in scena al Teatro Manzoni di Milano. Una rilettura che ha ricevuto il via libera dallo stesso regista americano: "Ha riconosciuto come una patente il mio lavoro su Strindberg e Bergman: del resto lo stesso film si ispira a 'Scene da un matrimonio'". Nato da un'idea di Francesca Reggiani, che sul palco ha il ruolo di Judy, lo spettacolo è una riscrittura: non più sparsa a Manhattan, l'azione si racchiude in una sala da ballo, dove quattro coppie, bloccate da un blackout, affrontano una crisi sentimentale in una notte dionisiaca sulle note di Armstrong.