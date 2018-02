Prada In the cities visibile sui social

ROMA, 28 FEB - In the Cities è una nuova dimensione digitale del progetto 365 di Prada che racconta personaggi e storie che popolano la città di Los Angeles. Prendendo ispirazione dall'individualità sfrontata e dalle vite dinamiche di una cultura giovanile metropolitana, questa interpretazione di 365 presenta sia le persone sia i caratteri distintivi e le storie degli accessori delle collezioni donna e uomo della primavera/estate. Come i personaggi che le indossano, ogni elemento della collezione è indipendente e con un proprio punto di vista. Ispirandosi alle numerose narrative dei fumetti e ai disegni inediti di fumettisti e illustratori, ogni accessorio racconta una sua storia. I frammenti di questi racconti sono colti nelle immagini di Willy Vanderperre. In the Cities è pubblicato sui social media, uno strumento di comunicazione il cui formato rigorosamente definito in contrasto con la continua innovazione imita l'universo immaginario dei fumetti.