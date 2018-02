Inediti di poeti italiani su Panorama

ROMA, 28 FEB - La parola ai poeti con 'Di versi', nuova rubrica di Panorama che, a partire dal numero in edicola giovedì 1 marzo, ospiterà ogni settimana l'inedito di un poeta italiano contemporaneo. Il primo è Giuseppe Conte. L'iniziativa anticipa la Giornata Mondiale della poesia, che si celebra il 21 marzo, e proseguirà con le liriche dei nostri autori più prestigiosi. "È un modo per diffondere una forma d'arte che a torto è considerata per pochi, e per chiudere ogni numero del settimanale in bellezza" spiega una nota. Negli ultimi sei anni, l'ultima pagina di Panorama ha ospitato la rubrica 'Incipit', dove diversi importanti scrittori hanno trasformato un fatto di cronaca nell'inizio di un potenziale romanzo. Adesso, in quella stessa pagina, la prosa cede il posto alle rime con 'Di versi'.