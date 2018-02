Stella Tennant in posa per Loewe

ROMA, 28 FEB - Steven Meisel ha immortalato per il marchio spagnolo Loewe la supertop Stella Tennant immersa nella lettura di uno dei classici della letteratura spagnola, il Don Quixote di Miguel de Cervantes, per l'occasione rilegato con copertina rigida Loewe e come sovra-copertina una fotografia di Meisel pubblicata originariamente da Vogue Italia. L'immagine segue l'anteprima presentata in occasione dell'annuncio della serie di classici letterari pubblicati da Loewe e contraddistinti da scatti d'archivio di Meisel riproposti come speciale copertina. In un'altra foto Meisel ritrae Stella Tennant e Elise Crombez bloccate in un vecchio ascensore, in una scena d'ispirazione cinematografica scattata dall'alto, mentre indossano dei look della collezione Loewe Autunno/Inverno 2018 abbinati a parrucche rosse. Una riproduzione della Gate bag di Loewe rappresenta il terzo elemento della campagna che mette in risalto la manifattura e il design del nuovo fiore all'occhiello del marchio.