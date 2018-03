Sky e Netflix, grande partnership Europa

ROMA, 1 MAR - Sky e Netflix annunciano una nuova grande partnership per raggruppare l'intero servizio Netflix all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questa partnership, la prima al mondo nel suo genere, offrirà a milioni di clienti Sky accesso diretto a Netflix attraverso la piattaforma Sky Q. Sky renderà disponibile la vastità dell'offerta Netflix ai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto TV di intrattenimento ad hoc, che per la prima volta raggrupperà sotto lo stesso tetto i contenuti Sky e Netflix. Per Andrea Zappia, AD Sky Italia, "Siamo di fronte a una tappa rivoluzionaria nel nostro percorso di innovazione tecnologica e culturale''. Secondo Reed Hastings, AD di Netflix: "Grazie a questa nuova partnership e allo straordinario catalogo di contenuti originali Netflix da tutto il mondo, i clienti Sky potranno avere accesso diretto e godersi il meglio dell'intrattenimento su una sola piattaforma".