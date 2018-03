Tramezzo, Il posto delle fragole verdi

ROMA, 1 MAR - "Io conosco il posto delle fragole verdi, è non lontano da noi. Fa parte di me e di tutti quelli che cercano un rifugio dove adagiare il proprio corpo, i propri sogni, i propri sentimenti e sentirsi lievi al profumo di quelle fragole verdi". Descrive così Wanda Tramezzo nella prefazione il suo libro intitolato "Il posto delle fragole verdi", che sarà presentato l'8 marzo a Venezia, presso Palazzo Mocenigo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il libro, pubblicato da Linea Edizioni, si compone di brevi racconti e poesie, che hanno come comune denominatore storie e stati d'animo di madri, mogli, figlie in cui il lettore può facilmente immedesimarsi. L'autrice infatti descrive con un linguaggio semplice ed efficace emozioni e vicende del quotidiano, partendo da un punto di vista femminile e spaziando tra drammi e vicende gioiose. Come afferma la psicologa Maria Rita Parsi, "Wanda Tramezzo, con coraggiosa presa di coscienza, fa della sua vita un proprio linguaggio e si mette in gioco".