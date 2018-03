Reggia Caserta domani illuminata rosso

CASERTA, 1 MAR - Sarà illuminata di rosso per una sera la facciata della Reggia di Caserta. Un modo per manifestare la vicinanza alla Cina. E' il "Light Bridge Night", evento che si tiene domani due marzo in coincidenza con le celebrazioni del Festival delle Lanterne in Cina e che è stato organizzato nell'ambito delle celebrazioni dell'anno del turismo Cina-Europa. Vi partecipano tutti i siti Unesco europei, come appunto la Reggia Borbonica. E' stata la Commissione europea a proporre di creare un ideale ponte di luce tra Europa e Cina illuminando i più importanti monumenti con i colori della bandiera cinese. La facciata della Reggia sarà illuminata di rosso utilizzando l'impianto in dotazione al Comune di Caserta che collaborerà all'iniziativa. Il Light Bridge Event sarà inoltre illuminato da 100 lanterne cinesi fornite dalla Commissione europea che saranno lanciate come simbolo di speranza e buona fortuna creando un secondo ponte tra Europa e Cina.(ANSA).