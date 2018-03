'World Masterpiece Theater' a Modena

MODENA, 1 MAR - Negli anni Ottanta e Novanta i cartoni animati giapponesi compirono una vera e propria rivoluzione estetica e narrativa che ha influenzato generazioni di bambini, oggi trentenni e quarantenni, con il merchandising delle figurine. A loro è dedicata la mostra 'World Masterpiece Theater. Dalla letteratura occidentale all'animazione giapponese', a cura di Francesca Fontana, in programma dal 3 marzo (inaugurazione con visita guidata venerdì 2 alle 18) al 22 luglio al Museo della Figurina di Modena, nel Palazzo Santa Margherita in corso Canalgrande. Si tratta dell'ultimo episodio della serie di mostre '80-90. Televisione, musica e sport in figurina', percorso espositivo ideato da Thelma Gramolelli, iniziato nel 2014 per indagare un periodo cruciale della storia della figurina, caratterizzato dall'irrompere della televisione commerciale nei vari ambiti della vita sociale. Il 'World Masterpiece Theater' è stato un fortunato ciclo di cartoni animati prodotto dalla Nippon Animation dal 1975 fino al 1997.