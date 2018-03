Norah Jones torna a luglio in Italia

FIRENZE, 1 MAR - Norah Jones torna a luglio ad esibirsi in Italia, in occasione del suo tour europeo 2018. Due le date: la cantautrice statunitense sarà il 24 luglio all'Anfiteatro del Vittoriale per il Tener-a-mente festival di Gardone Riviera (Brescia) ed il 26 luglio al Lucca summer festival dove si esibirà insieme a Marcus Miller che aprirà la serata. In occasione del suo tour europeo 2018 Norah Jones suonerà brani dell'ultimo album 'Day Breaks' e pezzi del suo repertorio accompagnata da Brian Blade alla batteria e Chris Thomas al basso.