Benji e Fede presentano nuovo album

MILANO, 1 MAR - S'intitola 'Siamo solo noise' il nuovo album firmato da Benji e Fede in uscita domani. Il lavoro da studio dei due arriva a tre anni di distanza dall'album d'esordio e dopo un periodo che ha visto la coppia raccogliere successi discografici e di pubblico. Anticipato dal singolo 'Buona fortuna', in radio dallo scorso dicembre, l'album al completo è composto da una scaletta di dodici brani, da 'Da grande' a 'Va bene così', passando per quello che ha dato il titolo a tutto il disco. "Siamo davvero orgogliosi del risultato finale - hanno detto Benji e Fede - ed è valsa la pena lavorare notti intere, vedere sorgere il sole davanti al microfono per arrivare a questo risultato".