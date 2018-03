Tisci nuovo direttore creativo Burberry

MILANO, 1 MAR - Riccardo Tisci è il nuovo direttore creativo di Burberry. Lo annuncia via social la stessa casa di moda, spiegando che l'incarico sarà effettivo dal 12 marzo. "Sono onorato e deliziato - commenta Tisci su Instagram - di unirmi a Burberry come Chief Creative Officer e di ritrovare Marco Gobbetti. Ho un rispetto enorme per l'eredità british di Burberry e per il fascino che esercita anche globalmente e sono entusiasta per il potenziale di questo brand eccezionale".