Sfogline in foto all'aeroporto di Monaco

BOLOGNA, 1 MAR - Venticinque ritratti 150x100 di 'sfogline' bolognesi, le custodi dell'eccellenza e della tradizione della pasta all'uovo emiliana, sono in mostra da oggi al 29 marzo all'aeroporto di Monaco di Baviera: è 'Holy Sfogline', lavoro fotografico di Tommaso Bonaventura realizzato nell'ambito del progetto Behind Excellence promosso da Air Dolomiti e dal festival internazionale di fotografia Cortona on the move, con la partnership di The Trip Agency. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il festival internazionale Fotografia Europea di Reggio Emilia e curata dal direttore artistico Walter Guadagnini. 'Behind Exellence' è un ciclo di cinque mostre che racconta, attraverso il linguaggio universale della fotografia, le eccellenze dei territori italiani su cui vola Air Dolomiti da Monaco. 'Holy sfogline' è il terzo lavoro fotografico in esposizione, dopo 'I gladiatori di Nettuno' di Pietro Martinello sui pescatori pugliesi e 'The Prou Winegrowers' di Edoardo Delille sui vignaioli del Chianti.