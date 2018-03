Rai: la Pimpa e Nausicaa parlano sardo

CAGLIARI, 1 MAR - La Pimpa parla in sardo e Boreddu va alla scoperta dei Giganti di Mont'e Prama. Per accendere la fantasia, creare emozioni e magia e allo stesso tempo avvicinare bambini e giovani in modo divertente alla lingua e cultura sarda: con questo obiettivo la Regione Sardegna ha messo a disposizione 150mila euro per due bandi destinati alla realizzazione di audiovisivi di animazione e videogame e prodotti musicali da diffondere attraverso tv, radio, web, scuole. Per la prima volta un cartone doppiato in lingua sarda approda alla rete pubblica. Le avventure della cagnolina a pois creata da Altan saranno trasmesse sulle frequenze regionali di Rai3 dal 4 marzo la domenica alle 10:20: 13 puntate della durata di circa cinque minuti. A dare la voce a La Pimpa sarà l'attrice Rossella Faa che canta anche la sigla assieme a Elisa Pistis e Antonella Puddu. Prodotto da Rai Sardegna con il contributo della Regione, è uno dei cinque progetti che hanno vinto il bando.