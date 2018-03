Apre nuova Torre della Fondazione Prada

MILANO, 1 MAR - Aprirà il 20 aprile, per il salone del Mobile, la Torre che segna il completamento della sede della Fondazione Prada, progettata da Rem Koolhaas, e inaugurata nel maggio 2015. L'apertura al pubblico era stata anticipata la settimana scorsa da Miuccia Prada, che ha fatto sfilare proprio nella Torre la sua nuova collezione. La struttura di cemento bianco, alta 90 metri, include nove piani, sei dei quali ospitano sale espositive per una superficie totale di più di 2.000 mq, mentre gli altri tre accolgono un ristorante e servizi per il visitatore. Gli spazi espositivi accoglieranno opere e grandi installazioni della Collezione Prada che include soprattutto lavori del XX e XXI secolo di artisti italiani e internazionali. La particolare struttura geometrica rende diversa la Torre a seconda della prospettiva da cui la si guarda: "la complessità del progetto architettonico - spiega Koolhaas - contribuisce allo sviluppo di una programmazione culturale aperta e in costante evoluzione".