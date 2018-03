Brad Pitt in nuovo film di Tarantino

LOS ANGELES, 1 MAR - Ci sarà anche Brad Pitt nel nuovo film di Quentin Tarantino su Charles Manson dal titolo Once Upon a Time in Hollywood. L'ex marito di Angelina Jolie vestirà i panni della controfigura del protagonista, che avrà il volto di Leonardo DiCaprio. Il regista sempre molto parco quando si tratta di dare informazioni sulle sue pellicole ha descritto il film come "una storia che si svolge a Los Angeles nel 1969, al culmine dell'epoca della Hollywood hippy. I due protagonisti sono Rick Dalton (DiCaprio), ex star di una serie televisiva western, e la sua controfigura di lunga data, Cliff Booth (Pitt). Entrambi faticano a sfondare in una Hollywood che non riconoscono più. Ma Rick ha una vicina di casa molto famosa: Sharon Tate". E ancora: "Ho lavorato a questa sceneggiatura per cinque anni, oltre a vivere nella contea di Los Angeles per gran parte della mia vita, compreso il 1969, quando avevo sette anni. Sono entusiasta di raccontare questa storia di una Los Angeles e una Hollywood che non esistono più".