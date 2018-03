De Rigo compie 40 anni con crescita 5,5%

ROMA, 1 MAR - De Rigo spegne 40 candeline e festeggia un altro anno in crescita. Nel 2017 il fatturato consolidato del gruppo dell'occhialeria è infatti salito a 429,5 milioni di euro, in aumento del 5,5%. Balzo degli Stati Uniti, in progress del 30%. L'azienda di Longarone da piccola realtà artigianale è arrivata al podio internazionale dell'occhialeria vantando marchi iconici come Police e Lozza e realizzando anche sogni come quella della neonata Fondazione De Rigo, Hearth. Fondata nel 1978 dai fratelli Ennio e Walter, la piccola realtà artigianale Charme Lunettes è diventata nell'arco di quattro decadi l'azienda che ha portato il made in Italy nel mondo, sviluppando un modello di business globale. Giunta alla seconda generazione, De Rigo vede oggi alla guida Ennio ed Emiliana De Rigo, affiancati dai figli Massimo, vice presidente esecutivo e Barbara, direttore marketing, con il marito Maurizio Dessolis nel ruolo di vice presidente esecutivo. A fianco della famiglia sin dagli inizi c'è stato l'ad Michele Aracri.