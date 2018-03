Daniel Craig, 50 anni per 007

ROMA, 1 MAR - L'ora fatidica dei 50 anni scocca anche per Daniel Craig, l'ormai leggendaria incarnazione moderna dell'agente 007, il 2 marzo prossimo. Partecipa al casting per il nuovo 007 dove le brevi stagioni di Timothy Dalton e Pierce Brosnan e convince la famiglia Broccoli a sfidare la tradizione, vestendo i panni della superspia, secondo attore biondo dopo Roger Moore. Nel 2006 appare sugli schermi il "suo" Casinò Royale e il consenso è unanime. Dal predecessore scozzese Sean Connery eredita una brutalità controllata, una mascolinità accentuata, un tono scanzonato e cinico che muta rapidamente in freddezza e decisione. Diversamente da Connery sa però aderire anche alla complessità psicologica del personaggio di Fleming. Sex symbol forse suo malgrado, di fatto con il suo stile sobrio e quasi "americano" piace e rilancia la leggenda di Bond. Craig si è cimentato in ruoli e film anche molto diversi. Ma ancora una volta il fascino del personaggio lo indurranno a rimanere: tornerà nel 2019 per il 25mo film della serie