Oscar compiono 90 anni, tante curiosità

ROMA, 1 MAR - Si avvicina la notte degli Oscar domenica 4 marzo (diretta su Sky Cinema Oscar), che quest'anno festeggia anche un compleanno importante: 90 anni. Ecco alcune curiosità degli Academy Awards. Tra i 68 premiati con l'Oscar alla Miglior Regia c'è solo una donna: Kathryn Bigelow (2010 The Hurt Locker). E in tutta la storia degli Oscar solo 5 donne hanno ricevuto la nomination tra cui Lina Wertmuller e inclusa l'esordiente Greta Gerwig con Lady Bird in gara nel 2018. Nell'anno del #metoo e del Time's Up si farà il bis? Meryl Streep (in nomination per The Post) detiene il record di 22 candidature, mentre tra gli uomini Jack Nicholson ha raccolto 12 nomination. Il record di premi appartiene a Walt Disney: 22 statuette. L'Italia ha un importante primato: è il paese con più Oscar vinti nella categoria Miglior Film Straniero (14). Nel 1934 il film di Frank Capra Accadde una notte conquistò tutti i cinque Oscar più importanti. Tra i ricordi il mini oscar dato nel 1934 alla piccola Shirley Temple, riccioli d'oro.