Ireland Baldwin nuda per Peta come mamma

MILANO, 1 MAR - Tale madre tale figlia: 24 anni dopo Kim Basinger, sua figlia Ireland Basinger-Baldwin si spoglia per la Peta, posando con il suo corpo coperto solo dalle parole "Meglio nuda che in pelliccia". "Ho visto le immagini di quando mia madre ha girato questa campagna, ed era qualcosa che ero ispirata a fare - ha detto la 22enne modella in un'intervista diffusa da Peta - Se non indossi il tuo cane, non dovresti mai indossare la pelliccia, poiché tutti gli animali sono uguali e meritano uguale rispetto e uguale compassione e amore". Ireland non solo si è prestata alla campagna, scattata dal celebre fotografo Brian Bowen Smith, ma anche nella sua vita professionale ha fatto una scelta precisa: "ho nel mio contratto come modella che non indosso pellicce. Non volevo che facesse parte del mio marchio. Ho avuto persone che hanno cercato di vestirmi con cappotti e tute in pelliccia, e farmi stendere su un tappeto di pelliccia e fare qualsiasi cosa, gli ho risposto vaffanc**o."