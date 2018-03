'Bachbox' di Mantanus arriva a Milano

MILANO, 1 MAR - Come interpreta un'intelligenza artificiale un pilastro della musica occidentale come la Partita in si bemolle di J.S. Bach - se le viene chiesto di acquisire in contemporanea suoni, rumori, voci e strumenti, della nostra vita quotidiana iper-connessa? E' la domanda cui rispondono un pianista classico e un computer in 'Bachbox', lo spettacolo di Matthieu Mantanus che sarà in scena il 9, 10 e 11 marzo sul palco di Base, Milano. Il pianista, direttore e divulgatore svizzero-belga e il suo computer si immergeranno in un viaggio crossover tra i contrappunti della prima Partita di Bach e i visual dell'artista Sara Caliumi. L'alternanza tra le danze di Bach e le loro variazioni elettroniche, scritte dallo stesso Mantanus -con il nome d'arte MHU-, verrà eseguita dal vivo nello spettacolo prodotto dal JeansMusic lab, che a giugno sarà ospite dell'Art Night di Venezia, nel cortile dell'Università Cà Foscari.