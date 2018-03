Tre pubblicazioni per David Bowie

ROMA, 1 MAR - Le pubblicazioni dei vinili di David Bowie sono sempre al centro dell'attenzione durante il Record Store Day e il 2018 non farà eccezione. Il 21 aprile Parlophone pubblicherà tre speciali edizioni limitate: Welcome to the blackout (Live London 1978), Let's dance (demo) e, disponibile per la prima volta a fini commerciali, il raro album promozionale pubblicato solo per Stati Uniti e Berlino, Bowie now. Bowie now è la prima pubblicazione a fini commerciali di un LP pubblicato solo per la promozione nel 1977 e solo negli Stati Uniti, su vinile bianco. Le tracce sono estrapolate dagli album "Low" e "Heroes" e tutto l'audio proviene dal cofanetto 'A New Career In A New Town' rimasterizzato da Tony Visconti. Il nuovo packaging contiene la fodera nuovamente disegnata con foto raramente viste prima in bianco e nero scattate a Berlino nel 1977.