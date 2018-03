Joan Baez, al via ultimo tour

NEW YORK, 01 MAR - Dopo Elton John e Paul Simon anche per Joan Baez e' arrivata l'età della pensione. Farewell Angelina: con un ultimo album, "Whistle Down the Wind" in uscita domani, e con un tour internazionale al via sempre domani da Stoccolma, anche Joan Baez dice addio alla vita "on the road". "Fare thee Well...", come nella ballata irlandese interpretata tra gli altri da Bob Dylan, Pete Seeger e i Grateful Dead, la maratona di concerti segnerà per la 77enne regina della canzone di protesta una sorta di epilogo - "l'ultimo tour formale", e la definizione ufficiale lascia aperta la possibilità di apparizioni occasionali - per l'interprete di innumerevoli canzoni che hanno fatto la storia della controcultura. La Baez, dalla Svezia attraverserà a zig zag l'Europa passando per 50 città. Quattro date italiane in agosto: l'Arena di Verona, le Terme di Caracalla a Roma, il Teatro di Udine e il Cortile dell'Agenzia di Pollenzo nelle Langhe. Poi il tour si sposterà' negli Usa e in Canada