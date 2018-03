Oscar, serata a prova gaffe e polemiche

LOS ANGELES, 2 MAR - Lo scorso anno a vincere, dopo un colpo di scena che è passato alla storia degli Oscar con l'errore nella proclamazione del miglior film fu Moonlight a discapito di La La Land che era uno dei grandi favoriti. Domenica notte, vista l'attenzione maniacale ai particolari da parte degli organizzatori che certo non vogliono trovarsi nella stessa imbarazzante situazione, sono già state prese le misure necessarie affinché sorprese di questo tipo non accadano e che la statua per miglior film venga aggiudicata senza errori a La forma dell'acqua, oppure a Tre manifesti a Ebbing Missouri, i due favoriti, rispettivamente con tredici e sette nomination, anche se le sorprese non sono mai da escludere quando si parla del giudizio dei novemila membri dell'Academy spesso influenzato dal clima sociale. Difficile che Chiamami con il tuo nome, il film di Luca Guadagnino possa vincere il premio più ambito anche se rimane il favorito nella categoria migliore sceneggiatura non originale.