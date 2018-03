Prorogata la mostra Lightquake a Spoleto

SPOLETO (PERUGIA), 1 MAR - Con 8.668 visitatori in totale da dicembre a febbraio nelle due sedi di Spoleto e Gubbio, la mostra Lightquake 2017 registra pieno successo e annuncia la proroga dell'esposizione alla Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto fino all'8 aprile 2018. Giochi di luci, colori ed effetti sensazionali hanno riempito di stupore i visitatori con le opere di arte contemporanea di "Black Light Art - La luce che colora il buio" a Spoleto e "Light Art" a Gubbio. Al Palazzo Ducale di Gubbio sono stati registrati 3.195 visitatori, alla Rocca di Spoleto 5473. A rafforzare le presenze hanno contribuito le numerose iniziative culturali in mostra, rivolte sia ad un pubblico adulto che bambini: visite guidate a tema, il convegno sulla luce, laboratori didattici per famiglie, l'Instameet a Spoleto. Il progetto artistico Lightquake 2017 è la prima iniziativa che ha messo in sinergia due strutture del Polo museale dell'Umbria con una mostra d'impatto, facile comprensione e sorprendente intensità.