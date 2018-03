Foto Vivian Maier in mostra a Bologna

BOLOGNA, 2 MAR - 'Tata' di mestiere, fotografa per vocazione, Vivian Maier, nata negli anni Venti e morta nel 2009, non abbandonava mai la macchina fotografica, scattando compulsivamente con la sua Rolleiflex. Ritraeva le città dove aveva vissuto, New York e Chicago, con uno sguardo curioso, attratto dai piccoli dettagli, dalla vita che le scorreva davanti. Dal 3 marzo al 27 maggio saranno in mostra a Bologna, a Palazzo Pallavicini, 120 foto in bianco e nero realizzate tra gli anni '50 e '60, insieme a una selezione di immagini a colori scattate nei '70. 'Una fotografa ritrovata' è il titolo della mostra, curata da Anne Morin (DiCroma Photography): è il 2007 quando l'agente immobiliare John Maloof acquista all'asta parte dell'archivio Maier confiscato per un mancato pagamento. Capisce di aver trovato un tesoro e da allora cerca materiale su questa fotografa, circondata da un alone di mistero, arrivando ad archiviare oltre 120mila negativi e tremila stampe. Materiale mai esposto né pubblicato mentre lei era in vita.