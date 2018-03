Steve Hackett in Italia per quattro date

ROMA, 2 MAR - Steve Hackett torna in Italia con un nuovo show, dopo i successi e i "sold out" dei tour del 2015, 2016 e 2017. Il leggendario chitarrista inglese si esibirà nel nostro paese per quattro date nel mese di luglio, prodotte da Musical Box 2.0 Promotion e Ventidieci : il 4 a Roma (Foro Italico - Il Centrale live), il 6 a Mirano, Venezia (Summer Festival), l'8 a Gardone Riviera, Brescia (Anfiteatro Vittoriale) e in chiusura il 14 a Pistoia (Pistoia Blues). Protagonisti saranno gli album più acclamati, co-scritti coi Genesis - "Supper's Ready", "Dancing with the Moonlit Knight", "Fountain of Salmacis", "Firth of Fifth", "The Musical Box" - e alcuni rari brani, non più eseguiti dal vivo dagli anni Settanta quali "One for the Vine" e "Inside & Out". Non mancheranno le sue preziose gemme da solista, un omaggio ai 40 anni di "Please Do not Touch" ed una versione speciale dei GTR "When The Heart Rules The Mind"; brani vecchi e nuovi, come quelli tratti dal più recente ed avanguardistico "The Night Siren".