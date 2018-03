Ron, canto Dalla con semplicità

MILANO, 2 MAR - È una raccolta di dodici brani dedicata a Lucio Dalla, il nuovo progetto discografico firmato da Ron, in uscita il 2 marzo. Con il titolo di 'Lucio!', il cantautore, in occasione del compleanno dell'amico, che il 4 marzo avrebbe compiuto 75 anni, ne ha reinterpretato molti dei brani storici, da 'Piazza Grande' fino a 'Com'è profondo il mare', passando per 'Tu non mi basti mai', 'Futura' e molti altri ancora. Lo stesso progetto sarà anche protagonista di due concerti, a maggio, al Dal Verme di Milano e all'Auditorium di Roma. "Dopo la sua scomparsa - ha detto Ron - sono voluto rimanere in silenzio. Oggi è venuto per me il momento di tornare a dedicare un po' del mio tempo a Lucio e far sentire, con semplicità, quanto gli volessi bene".