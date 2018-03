Rilancio Sud in 8 punti in libro Monti

ROMA, 2 MAR - "Il rilancio del Sud è una priorità assoluta per la ripartenza dell'economia Italiana". Lo ha detto Riccardo Maria Monti, imprenditore e presidente di Italfer S.p.A., parlando del suo libro "Sud Perché No?", da oggi in libreria edito da Laterza (pagg. 67, euro 18). "Per la prima volta da decenni abbiamo l'occasione di fare ripartire il Sud e fare uscire veramente dalla crisi l'Italia. Il nostro paese - ha aggiunto - è stato enormemente penalizzato viaggiando a due velocità . Un fenomeno gigantesco, per oltre 20 anni ignorato completamente, che oggi si può e si deve risolvere attaccandone alla radice le cause". E "Sono ottimista e fiducioso, per questo ho scritto una sintetica proposta economica per contrastare l'immobilismo politico e la rassegnazione collettiva che ci impediscono di cogliere le opportunità a portata di mano: un piano in 8 punti che in 5 anni consentirebbe un vero rilancio del Sud, rendendo il meridione del nostro Paese un territorio attrattivo per gli investimenti", spiega Monti.