Max Nek Renga, arriva l'album

ROMA, 2 MAR - Esce venerdì 9 marzo "Max Nek Renga, il disco" (Warner Music), l'album di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga che racchiude le più grandi hit dei repertori dei tre artisti, reinterpretate a tre voci e non solo. Sempre dal 9 marzo Max, Nek e Renga saranno impegnati in un instore tour nelle principali città italiane per incontrare il pubblico e presentare questo nuovo progetto discografico. Queste le date: il 9 marzo alla Mondadori del Centro Commerciale Frecciarossa di Brescia, il 10 alla Mondadori Duomo di Milano, l'11 al Mediaworld Lingotto di Torino, il 13 alla Discoteca Laziale di Roma, il 14 marzo alla Feltrinelli di Napoli. "Max Nek Renga il disco", che uscirà in versione digitale, doppio cd e quadruplo LP, conterrà i successi che i tre artisti stanno presentando sul palco durante il tour che sta facendo cantare il pubblico da nord a sud e che culminerà il 28 aprile in un evento unico all'Arena di Verona.