A Uffizi mostre su Pontormo e Leonardo

FIRENZE, 2 MAR - Pontormo a Palazzo Pitti; Leonardo con la meraviglia scientifica del 'Codex Leicester' prestato da Bill Gates agli Uffizi; e spazio all'arte contemporanea. Queste alcune delle 16 esposizioni in cartellone per il 2018 alle Gallerie degli Uffizi a Firenze. Le ha annunciate il direttore delle Gallerie Eike Schmidt. Quanto al Pontormo, si aspetta l'Alabardiere in arrivo dal J. Paul Getty museum a Firenze: verrà esposto insieme ad altri capolavori del manierista fiorentino a Palazzo Pitti a partire da maggio. Agli Uffizi, in autunno, l'esposizione del Codice Leicester di Leonardo. A giugno, una rassegna di arte islamica in collaborazione con il Museo nazionale del Bargello. Al giardino di Boboli l'arte contemporanea con una retrospettiva dello scultore Fritz Koenig (1924-2017). L'apertura alla contemporanea prevede anche la partecipazione degli Uffizi alla retrospettiva di Sean Scully che verrà organizzata dal Comune di Firenze, e con una installazione del fotografo e videoartista Giacomo Zaganelli.