Archiweb, online collezione 'Novissima'

BOLOGNA, 3 MAR - L'Archiginnasio di Bologna ha messo in rete sulla propria biblioteca digitale Archiweb tutti i numeri della collezione della rivista 'Novissima', la più raffinata pubblicazione italiana dedicata all'arte della decorazione del libro. Diretta da Edoardo De Fonseca, la rivista, nata a Milano nel 1901, poi trasferita a Roma dal 1903, venne pubblicata per dieci anni, fino al 1910, cui sono da aggiungere anche dodici fascicoli apparsi a Roma nel 1913. Vi collaborarono i maggiori artisti dell'epoca. 'Novissima' era stampata in un originale formato oblungo, in duemila copie, la maggior parte destinate al mercato estero, ed ebbe un ruolo promozionale nei riguardi dello stile Liberty e dei giovani illustratori, come Dudovich, Baruffi, Bompard, Majani e Terzi. Archiweb (www.archiginnasio.it/bibliotecadigitale.htm) contiene più di un milione di immagini digitalizzate ad accesso libero provenienti dalle raccolte della biblioteca: libri, giornali, manoscritti, stampe, mappe, cartoline e molto altro.