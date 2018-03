Arte e psiche, mostra a Ferrara

FERRARA, 3 MAR - L'amore e la malinconia, la voluttà e la paura, la rêverie e l'alienazione, l'idea della maternità e la gioia, in una rappresentazione artistica che dal verismo psicologico approda al dinamismo del futurismo: è un'affascinante e coinvolgente indagine sulle emozioni la mostra "Stati d'animo. Arte e psiche tra Previati e Boccioni", allestita a Ferrara, a Palazzo dei Diamanti, dal 3 marzo al 10 giugno. Al centro del progetto scientifico della mostra, curata da Chiara Vorrasi, Fernando Mazzocca e Maria Grazia Messina, il desiderio di documentare la modalità espressiva con cui gli artisti tra '800 e '900 si trovarono a 'maneggiare' una materia delicata e complessa come quella dei sentimenti, anche sulla spinta dei nuovi studi scientifici dedicati alla psiche e all'inconscio. Grande protagonista del percorso è Gaetano Previati, tra i pionieri di questa poetica degli stati d'animo, messo in relazione con Segantini, Pellizza da Volpedo, Medardo Rosso, Rodin, Munch, de Chirico, Balla, Carrà e Boccioni.