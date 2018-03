Aperta la camera ardente per Dorfles

MILANO, 3 MAR - Il mondo della cultura porta l'ultimo saluto a Gillo Dorfles, il critico d'arte scomparso il 2 marzo a Milano, dopo 107 anni di vita intensa, immersa nella bellezza. È un lento via vai, alla camera ardente a Cormano (Milano), riservata ad amici e parenti, aperta dalle 8.30 fino alle 18. Al suo fianco, il nipote Piero Dorfles, giornalista e critico letterario, da anni al timone del programma radiofonico di Radio3 'Per un pugno di libri'. "Nell'ultimo anno lo vedevo quasi ogni giorno, avevamo un rapporto di amicizia e stima reciproca", ha raccontato Luigi Sansone, che negli ultimi anni ha curato i suoi libri. "Negli ultimi giorni era consapevole - ha ricordato - sapeva che stava per andarsene, mi stringeva la mano forte. Il suo più grande rammarico era di non riuscire più a leggere libri, e cercava in questi giorni la tessera elettorale per andare a votare". Nel pomeriggio anche l'assessore ala Cultura del Comune di Milano, Filippo del Corno, porterà un saluto a Dorfles.