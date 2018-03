Oscar, emozione vigilia per Guadagnino

LOS ANGELES, 3 MAR - "Sono tranquillo, contento, stanco, felice di incontrare le tantissime persone che ho conosciuto in questa ultima annata incredibile e domani spero di riuscire a dormire". Luca Guadagnino, emozionato, parla a due giorni dalla cerimonia degli Oscar, ospite del Los Angeles, Italia - Film Fashion and Art Fest. Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name) è in corsa per quattro premi - miglior film, attore protagonista, sceneggiatura non originale e canzone - e nell'attesa il regista italiano si gode lo straordinario successo di critica e pubblico: "La cosa più sorprendente è stata la grande ondata emotiva che il film ha ricevuto". Guadagnino poi rivela che il suo "preferito è Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson, ma penso che vincerà La Forma dell'Acqua anche se non sottovaluterei Get Out - Scappa". LA, Italia è stata anche l'occasione per premiare Danny DeVito, rendendolo cittadino onorario con l'Ordine al merito della Repubblica. "Finalmente sono italiano", ha commentato l'attore.