Umbria Jazz celebra Quincy Jones

PERUGIA, 3 MAR - Umbria Jazz celebrerà gli 85 anni di Quincy Jones con uno spettacolo in programma il 13 luglio all'arena Santa Giuliana di Perugia. I biglietti saranno in vendita dal 7 marzo alle 12. Il Q85 - Quincy Jones 85th birthday celebration sarà anche una festa di compleanno. Sul palco si alterneranno, presentati dallo stesso Jones, grandi artisti che in passato hanno lavorato con lui: la star della canzone americana Patti Austin, i virtuosi della vocalità jazz Take 6, la regina del nu soul Erykah Badu, un grande della musica brasiliana, Ivan Lins, e, da Cuba, Alfredo Rodriguez e Pedrito Martinez. In più, ci sarà come ospite speciale Paolo Fresu. Dietro a loro, con gli arrangiamenti originali di Quincy Jones, la Umbria Jazz Orchestra diretta da John Clayton con Nathan East & Harvey Mason. Jones ha prodotto il disco più venduto della storia, Thriller di Michael Jackson. E Fly Me to The Moon, da lui arrangiata per Frank Sinatra, fu la prima canzone suonata sulla Luna da Buzz Aldrin.