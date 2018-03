90 anni di Topolino, Disney in festa

ROMA, 3 MAR - Topolino compie 90 anni e Disney lo festeggia con tante iniziative in tutto il mondo per tutto il 2018 fino al 2019, cominciando dalla prossima settimana, con un Fashion Show a Disneyland ispirato alla personalità di Topolino. Il 7 marzo, in omaggio all'iconico personaggio nato dalla matita di Walt Disney sfileranno a Disneyland i capi della nuova collezione del brand Opening Ceremony disegnato da Carol Lim e Humberto Leon. Ma in The Happiest Show on Earth saliranno in pedana anche i capi della collezione ispirata a Topolino disegnata dai due stilisti. Lo show chiuderà gli eventi dedicati alle fashion week di tutto il mondo. Mickey Mouse dalla sua prima apparizione sul grande schermo, il 18 novembre del 1928 al Colony Theatre di New York City, nel corto Steamboat Willie, di nuovo in arrivo sul grande schermo, è diventato il beniamino dei bambini e di molti adulti. Infatti il prossimo autunno Abc manderà in onda uno show tv dedicato al compleanno che vedrà la presenza di molte star del cinema.