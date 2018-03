Oscar, Beatty-Dunaway ci riprovano

LOS ANGELES, 3 MAR - In attesa della consegna dei premi sono i presentatori a fare notizia agli Oscar. Saranno Jennifer Lawrence e Jodie Foster a rimpiazzare Casey Affleck e a presentare il premio per la migliore attrice protagonista la notte di domenica 2 marzo sul palco del Dolby Theatre (in Italia in diretta su Sky Cinema Oscar r Tv8), mentre l'Oscar per miglior film verrà assegnato dalla stessa coppia che nel 2017 commise la gaffe più memorabile nella storia della cerimonia, Warren Beatty e Faye Dunaway che, ingannati dalla busta sbagliata, assegnarono il premio a La La Land invece che a Moonlight. Per evitare polemiche, dopo il ritiro spontaneo o semi spontaneo di Affleck, vincitore l'anno scorso con Manchester by the sea, coinvolto in vicende di molestie sessuali, l'Academy ha cambiato tradizione: e così Jennifer Lawrence e Jodie Foster consegneranno il premio alla migliore attrice, Jane Fonda e Helen Mirren al migliore attore. Per la prima volta a presentare un premio anche una donna transgender, Daniela Vega.