Grey's Anatomy, storie di violenza donne

ROMA, 3 MAR - Violenza sulle donne ma anche l'ingresso di un medico transgender. I nuovi episodi della 14/a stagione di Grey's Anatomy tornano il 5 marzo alle 21 su FoxLife e si aprono con l'episodio intitolato 1-800-799-7233 dedicato a Jo (Camilla Luddington). Il numero-titolo dell'episodio corrisponde al vero contatto telefonico della National Domestic Violence Hotline, pronto intervento per i casi di violenza domestica negli Usa. L'episodio è l'occasione per affrontare anche l'importanza della solidarietà femminile: a sostenere Jo ci saranno Meredith (Ellen Pompeo) e Arizona (Jessica Capshaw). Scott Speedman, l'attore di Animal Kingdom, è stato appena ingaggiato per apparire nella serie, ma il suo ruolo resta top secret. Tra le novità, l'ingresso di un medico transgender, il dottor Casey Parker (Alex Blue Davis). La sua presentazione avviene con una frase che rivolge alla Bailey (Chandra Wilson): "Sono un fiero transessuale, dottoressa. Mi piace che le persone mi conoscano prima di scoprire la mia storia medica".