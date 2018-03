Foro Aquileia si illumina di rosso

TRIESTE, 3 MAR - Anche la sera del 3 marzo, come nella precedente, il Foro romano di Aquileia si illumina di rosso: la Fondazione Aquileia e il Comune di Aquileia hanno accolto l'invito dell'Unesco e hanno deciso di aderire all'iniziativa "Light Bridge Event", nel quadro dell'Anno del Turismo Europa-Cina 2018, accendendo di rosso, colore della bandiera cinese, uno dei luoghi simbolo di Aquileia. L'evento - spiega la Fondazione - vuole creare un ponte di luce con il Paese asiatico e coincide con le celebrazioni della Feste delle Lanterne, durante la quale in Cina vengono lanciate in aria le lanterne in segno di buon auspicio. Il 9 maggio, poi, Festa dell'Europa, alcuni siti cinesi saranno illuminati di blu, colore della bandiera Ue. Le immagini del foro romano illuminato di rosso saranno diffuse attraverso la campagna promozionale dell'Anno del Turismo Europa-Cina, gestita dalla Commissione Ue, che "raggiungerà milioni di persone in Cina".