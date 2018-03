PARIGI, 3 MAR - Vittorio Storaro protagonista a Parigi: al grande direttore della fotografia, tre volte premio Oscar, la capitale francese ha dedicato in questi giorni una prestigiosa rassegna alla Cinematheque, incontri all'Istituto di Cultura italiano e in Ambasciata e una esclusiva masterclass. A Storaro, vincitore di tre Oscar per "Apocalypse Now", "Reds" e "L'ultimo imperatore", è stata dedicata una retrospettiva dalla Cinémathèque française a partire dal 28 febbraio, che si concluderà il 5 marzo. Nell'occasione, l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto di Cultura italiano a Parigi hanno organizzato una serie di iniziative in onore di una leggenda vivente del cinema ben oltre i confini italiani.