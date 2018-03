Libro Pitzorno accusato in nome gender

BOLOGNA, 3 MAR - Il fatto risale a quasi due anni fa, quando - il 21 giugno del 2016 - il portale Osservatorio Gender pubblicò un articolo raccontando come una coppia di genitori di Carpi, nel Modenese, avesse deciso di ritirare il proprio figlio dalla scuola primaria Collodi dopo che la maestra aveva dato da leggere a casa 'Ascolta il mio cuore', romanzo di Bianca Pitzorno accusato di diffondere la teoria gender. Ora la vicenda torna alla ribalta in seguito a un post - pubblicato il 1 marzo sulla sua pagina Facebook - della saggista e autrice di libri per ragazzi che si dice "esterrefatta" e rivela di "avere paura" per i bimbi di "oggi". "Ora poiché so che molti dei visitatori di questa pagina mi hanno letto quando erano piccoli, vi chiederei una testimonianza personale. Vi ho spinto a diventare omosessuali? - aggiunge - O vi ho semplicemente 'spinto' a rispettare tutti gli altri anche se non la pensano come voi e non hanno fatto le vostre stesse scelte?", scrive Pitzorno.