Jessica e le altre, tv celebra le donne

ROMA, 4 MAR - Nell'anno del #metoo e del Time's Up, con i riflettori puntati sulle donne anche agli Oscar, e in vista dell'8 marzo, la tv rende omaggio alla forza, al coraggio, alla sensibilità con cui le donne sono sempre più protagoniste del nostro tempo. Su Netflix questo mese si va dalla seconda stagione di Jessica Jones (dall'8 marzo) alla piccola inventrice Violet Baudelaire nelle nuove avventure di Una serie di sfortunati eventi (dal 30 marzo), all'inguaribile ottimismo di Alexa & Katie nell'omonima serie (dal 23 marzo) in cui due amiche, al primo anno di liceo, affronteranno insieme le cure per il cancro. Spazio anche al biopic Frida sulla pittrice Frida Kahlo (dal 1 marzo) e alla poliziotta in lotta per i propri diritti Laurel Hester nel film Freeheld - Amore giustizia uguaglianza (dal 5 marzo). LaF propone invece l'8 marzo, dalle 18.50 alle 23.55, la maratona Brave - storie di ragazze coraggiose, otto ritratti di giovani donne italiane molto diverse tra loro ma egualmente straordinarie.