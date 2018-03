Chiamatemi Fufi, il femminismo anni '70

ROMA, 4 MAR - Per la Giornata della donna dell'8 marzo su Rai Radio3 va in onda l'audiodocumentario "Chiamatemi Fufi" di Francesca Bellino, all'interno di Tre soldi, programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci ed Elisabetta Parisi. Attraverso colpi di scena e piccole o grandi rivoluzioni, nelle cinque puntate, dal 5 al 9 marzo alle 19.50, si racconta la vita di Fufi Sonnino, una storia emblematica nell'esperienza femminista degli anni '70. Come arriverà questa giovane donna alle manifestazioni, all'autocoscienza e a dar voce alle parole del collettivo di via Pompeo Magno a Roma? In ogni puntata un elemento in più per comporre il quadro della vita di Fufi Sonnino e di molte altre donne che hanno portato la 'rivoluzione' nelle azioni della quotidianità.