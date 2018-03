Premio per film d'arte Sky su Raffaello

ROMA, 4 MAR - Il Making of di Raffaello - Il Principe delle Arti, realizzato da Michele Sancisi, Luca Brovelli e Marilucy Saltarin, è stato premiato il 3 marzo come miglior film backstage in concorso alla settima edizione del Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri - Rassegna Concorso Le Professioni del Cinema, dedicato ai professionisti del dietro le quinte del cinema. Racconta la lavorazione di Raffaello - Il Principe delle Arti, film d'arte di Sky realizzato in collaborazione con Musei Vaticani, Magnitudo Film e Nexo Digital, diretto dal regista Luca Viotto, prematuramente scomparso nel 2017. Diciotto mesi di lavoro e 30 giorni di riprese in 20 location, concentrati in circa 50 minuti, in cui si mette in evidenza il lavoro delle professionalità del mondo dell'arte e del cinema e delle istituzioni che hanno collaborato a vari livelli alla realizzazione del film, la prima trasposizione cinematografica mai realizzata su Raffaello Sanzio, uno degli artisti più celebri al mondo e simbolo del Rinascimento.